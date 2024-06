Sommerferien: Die erste Reisewelle rollt an

Großveranstaltungen wie Formel 1

Als kritisch gilt der Raum Salzburg vor den Tunnelbereichen und vor der Mautstelle St. Michael im Lungau. Wer den Staus ausweichen möchte, sollte beachten, dass in Salzburg und in Tirol über den Sommer viele Abfahrts- und Durchfahrtsperren für den Transitverkehr in Kraft treten.