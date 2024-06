Tunnelbaustelle pausiert, aber Ferienstaus drohen

Morgen, Freitag, starten in Ostösterreich die Sommerferien, auch in ganz Tschechien endet das Schuljahr. Dänemark startet ebenfalls mit den Sommerferien. Das heißt, gerade auf der A10 ist wieder viel Verkehr zu erwarten. An diesem Wochenende kommt noch das Formel-1-Rennen in Spielberg dazu. Entlang der Tauernautobahn wird es auch im Sommer wieder Abfahrts- und Durchfahrtssperren geben.