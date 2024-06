Felix Gall fühlt sich bereit für neue Heldentaten

Die Tour de France geht am Samstag mit einer Hammer-Etappe los. Experten rechnen auf der Fahrt über sieben Berge mit einem Großangriff von Giro-Sieger Tadei Pogacar. Österreichs Radstar Felix Gall will sich an diesem Tag gleich in Topform präsentieren: „Ich fühlte mich zuletzt jeden Tag stärker.“