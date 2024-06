Statt Pfiffen wartet auf Sabitzer großer Empfang

Auch in jedem Stadion – dennoch wird das Achtelfinale gegen die Türkei für ihn speziell. Sechs Jahre spielte Sabitzer ja in Leipzig: „Die letzten Empfänge waren immer negativ, ich wurde ausgepfiffen. Ich weiß auch nicht, warum, ich habe dort meine Leistung gebracht. Das hat mich schon getroffen.“ Aber am Dienstag kehrt Sabitzer nicht als Bayern- oder Dortmund-Kicker zurück, sondern als ÖFB-Kapitän. „Es werden viele Österreicher da sein, diesmal wird es positiver.“