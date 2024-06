Frischer Wind beim Saisonstart von Liefering

Denn beim ersten Training waren viele neue Gesichter dabei, knapp 30 Kicker liefen am Rasen in der Akademie herum. „Es wird noch was passieren. Der Kader wird zum Meisterschaftsstart hin kleiner“, verspricht der Übungsleiter. Zumal auch Talent Zeteny Jano wegen der Nationalteamauftritte noch fehlte. Dafür wird eine andere Zukunftshoffnung zumindest die Vorbereitung mit vier Testspielen und einem dreitägigen Trainingslager in Maria Alm mitmachen: Kenneth. Der 17-Jährige war Ende Mai Bestandteil von Österreichs U17 bei der EM. Der Stürmer steuerte auch vier Treffer bei.