Langfinger bediente sich an verlorener Geldtasche

Die Tat geschah bereits am 18. Mai 2024. In einer Straßenbahn der Linie 6 verlor eine 35-jährige Grazerin ihre Geldtasche. Ein bislang unbekannter Mann fand die Börse und nahm sie mit. Doch er gab sie nicht im Fundbüro ab, sondern ging in den Supermarkt, in die Trafik und ließ sich ein Essen schmecken. Insgesamt gab er über 200 Euro aus.