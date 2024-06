SPÖ warnt vor Sparpaket in Milliardenhöhe

Krainer beklagte zudem die Förderungen während der Coronapandemie, die zu Übergewinnen geführt hätten – „Krisengewinne“, welche die SPÖ am liebsten abschöpfen würde. „Seit 2019 ist Österreich am schlechtesten durch die Krise gekommen. Der Wohlstand pro Kopf ist erstmals seit 1945 am Ende der Legislaturperiode geringer als zu Beginn.“ Krainer und seine Genossen fordern nun einen „Kassasturz vor der Wahl und nicht erst danach bei Koalitionsgesprächen. „Die Menschen haben ein Recht darauf, dass sie in der Wahlzelle wissen, was am Tag nach der Wahl passiert.“