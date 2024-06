Ultraorthodoxe müssen zum Wehrdienst in Israel

Wehrdienst auch für Frauen

Die Armee hatte zuletzt vor einem Mangel an Streitkräften für den Krieg im Gazastreifen gewarnt. Grundsätzlich müssen Männer in Israel drei Jahre, Frauen zwei Jahre Wehrdienst leisten. Manche ultraorthodoxe Männer dienen freiwillig, strengreligiöse Frauen werden auch nur auf freiwilliger Basis rekrutiert. Am Streit um ein entsprechendes Gesetz war bereits 2018 die Regierungskoalition zerbrochen.