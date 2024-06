Lewandowski: „Das wird nicht mein letztes Spiel“

Die Polen, die am Freitag mit dem 1:3 gegen Österreich die zweite Niederlage in Gruppe D kassiert hatten, haben unabhängig vom Ausgang des Frankreich-Spiels keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Ein Grund für das frühe EM-Aus ist auch die Verletzung von Lewandowski: Wegen eines Muskelfaserrisses verpasste der Kapitän und mit Abstand wichtigste Spieler der Polen das erste Spiel gegen die Niederlande (1:2) und konnte auch gegen Österreich nicht von Anfang an spielen.