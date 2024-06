Lijnders: „Sind jung, ehrgeizig und selbstbewusst“

Mit seinem neuen Club hat er ein Mammutprogramm zu bewältigen. Die Salzburger steigen bereits in der dritten Qualifikationsrunde zur Champions League am 6./7. August ein, spielen auf jeden Fall in einer Europacup-Gruppenphase und nehmen nach der Saison ab 15. Juni 2025 an der lukrativen Club-WM in den USA teil. Diese internationalen Spiele „wollen wir, damit die Mannschaft wächst und sich die Spieler weiter entwickeln, um den Verein auf den nächsten Level zu heben“, betonte Lijnders.