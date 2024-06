Anstieg bei Alpinunfällen fordert die Bergretter

Verletzt mitten in einer Felswand, keine Kraft für einen Auf- oder Abstieg in die Sicherheit – ein Albtraumszenario für Bergsteiger. Damit sich Bergretter bei solchen Einsätzen nicht bis zur Unfallstelle abseilen müssen, kommen Hubschrauber zum Einsatz. Doch auch das birgt Gefahren. Denn in dem Moment, bevor das Seil des Bergsteigers, der schon an der Rettungswinde hängt, durchtrennt wird, ist der Hubschrauber an die Felswand „gefesselt“.