Ausdrucksvoller Tanz vor eindrucksvoller Kulisse

Neuer Spielort in neuem Teil der List-Halle

Dort geht auch die Eröffnung am 6. Juli über die Bühne, die traditionell eine Vorschau auf die Workshop- und Festivalwoche bietet. Am 8. und 9. Juli stehen die „Four Seasonal Stories“ zur Musik Antonio Vivaldis auf dem Programm. Erzählt werden sie von der Compagnie der Bühnenwerkstatt und der Cie. subsTanz. Am 11. Juli wartet eine tänzerische Reise durch vier Kontinente mit Thabo Letseleha Naha, Sead Vuniqi, Alan Fuentes Guerra und Marion Sparber sowie Valentin Tszin.