Kärntens „The Voice“ verzaubert die Ostbucht

Ronan Keating ist ihr Coach

Doch es kam anders: Emely begeisterte mit ihrer gewaltigen Soulstimme – die auch von ihrem persönlichen Coach und dem internationalen Top-Star Ronan Keating zu Höchstleistungen gepusht wurde. „Ich kannte ihn natürlich, er ist auch in Panama ein Star. Er ist ein so sympathischer Mensch, hat mir extrem geholfen. Wir stehen noch immer in Kontakt. Er hat mich eingeladen, mit ihm im Juli bei einem Konzert in Rosenheim zu singen.“