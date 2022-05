Die Wörthersee-Ostbucht wird Veranstaltungsmekka

Am Sonntag, 17. Juli, gastiert Austropopper Rainhard Fendrich in der Ostbucht, eine wie es aussieht letzte Chance, den Meister noch einmal in Kärnten zu erleben. Höhepunkt der Woche ist die Starnacht am Wörthersee am 16./17. Juli. Karten für alle drei Shows gibt’s bei Ö-Ticket.