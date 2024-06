Eingriff am Rücken! Sorge um Andy Murray

Der seit Jahren mit einer künstlichen Hüfte spielende Brite hat angekündigt, seine Karriere in diesem Jahr sehr wahrscheinlich zu beenden. Bei Olympia in Paris will der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner im Einzel aber noch antreten. Wimbledon hatte er 2013 und 2016 gewonnen. Das Grand-Slam-Turnier beginnt am 1. Juli.