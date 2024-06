„Wild Thang“ ist der hässlichste Hund der Welt

„Wild Thang“, ein achtjähriger Pekinese, wurde zum Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs World‘s Ugliest Dog gekürt. An dem Wettbewerb, der im Rahmen der Sonoma-Marin Fair 2024 in Petaluma (Kalifornien) stattfand, nahmen in diesem Jahr acht Hunde teil. Die meisten von ihnen wurden aus Tierheimen gerettet, bevor sie eine neue Familie fanden.