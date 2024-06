Während Fahrt Tür geöffnet: Frau stürzte aus Pkw!

Der 21-jähriger Fahrzeuglenker und seine 19-jährige Freundin waren gemeinsam mit ihrem Fahrzeug unterwegs. Der Lenker wendete das Auto und wollte in Richtung Stadtzentrum Zell am See losfahren. Genau in diesem Moment öffnete seine Freundin die Türe hinter ihm und es kam zu dem Unfall.