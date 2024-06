Salzburger fährt Ersthelfer absichtlich nieder

Hollywood in Bayern: Mann am Wagen festgehalten

Die nächsten Szenen erinnern an Hollywood-Streifen: Der mutige Ersthelfer rollte sich instinktiv an der Stoßstange ab, hielt sich am Wagen fest und wurde nur deshalb nicht vom Kleintransporter nicht überrollt. Am Wagen festgeklammert wurde der 54-Jährige mitgeschleift und verhinderte nur dadurch noch schwere Verletzungen. 50 Meter später hielt ein Polizist – der zufällig vor Ort war – den Wagenlenker auf. Noch dreister: Der Lenker war ob seines Fehlverhaltens komplett uneinsichtig, wie die bayrische Exekutive bekannt gab. Den Führerschein musste der Salzburger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft abgeben. Die Polizei ermittelt wegen „gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“.