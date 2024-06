Dreierpack perfekt – aber schon acht Mann weniger

Offensivmann Nelson Amadin unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026. Der 22-jährige Niederländer ist offensiv universell einsetzbar. In seinen Jugendjahren war der 1,86m große Rotterdamer für Feyenoord im Einsatz. Es folgte ein Engagement bei Dordrecht. In den letzten zweieinhalb Jahren spielte er erstmals im Ausland für den Traditionsklub FC Schalke 04 II in der deutschen Regionalliga West. In 43 Einsätzen gelangen ihm 16 Treffer und vier Vorlagen. Speziell in der abgelaufenen Saison scorte Amadin 15 Mal. Sein Cousin ist der ehemalige Bayern- und jetzige Bologna-Akteur Joshua Zirkzee. Dem Vernehmen nach soll Amadin speziell wegen seiner Geschwindigkeit Hartberg ins Auge gestochen sein.