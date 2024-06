Geht’s nur nach Max, hat Österreich keine Chance!

In den Motorhomes in Barcelona wird eifrig über das große EURO-Spektakel in Deutschland diskutiert. So auch im österreichischen Team von Red Bull Racing, wo man ja mit Max Verstappen einen in vielen Sportarten bestens versierten Niederländer unter Vertrag hat. Österreich gegen Holland am Dienstag im Berliner Olympiastadion - es geht um den Einzug ins Achtelfinale, wer macht das Rennen, Max? „Da gibt’s keine Diskussion, Holland gewinnt mit 2:0“, sagt der dreifache Weltmeister und legt auf die Frage, was denn wahrscheinlicher sei, dass Holland Österreich besiegt oder er selbst den Grand Prix von Spanien gewinnt, nach. „Die Wahrscheinlichkeit ist so ziemlich die gleiche!“