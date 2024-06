Spezielle Rangnick-Nachricht bei Fahrt ins Stadion

Szene des Spiels

Es war wohl die Szene des Spiels: Baumgartner erzielte am Freitag bei Österreichs 3:1 im EM-Duell mit Polen das vorentscheidende 2:1 und sprintete daraufhin direkt zu Teamchef Rangnick, den er innig umarmte – als Dank dafür, dass ihn der Teamchef noch einmal extra motiviert hatte. Beim 0:1 gegen Frankreich hatte der Niederösterreicher noch einen Sitzer ausgelassen, nun strahlte er im Berliner Olympiastadion mit der „Man of the Match“-Trophäe.