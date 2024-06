ÖFB-Jubel: „Das hat sich ganze Nation verdient!“

Zukunftsmusik, jetzt dürfen wir uns vorerst noch über den gestrigen Sieg gegen die Polen freuen. Da hallte es „Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen“ durch das Olympiastadion, sangen die rot-weiß-roten Fans nach dem Ende stolz und inbrünstig „I am from Austria“, ehe es bei „Sweet Caroline“ ausgelassen wurde. Torschütze Christoph Baumgartner: „Diesen Tag und diesen Sieg hat sich die ganze Nation verdient!“