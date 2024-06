Norris gewinnt erstes Kräftemessen in Barcelona

Die Formel 1 bestreitet an diesem Wochenende den 1.111. Grand Prix ihrer Geschichte. Verstappen führt nach sechs Siegen in den ersten neuen Rennen die WM-Wertung an. Er hat schon 56 Punkte mehr als der Zweite Charles Leclerc im Ferrari. Verstappen peilt an diesem Sonntag (15 Uhr) seinen dritten Spanien-Sieg in Folge an.