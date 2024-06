Freie Fahrt auf Jauntalbrücke für Radfahrer

Nach zwei Jahren sind die Modernisierungsarbeiten an der Jauntalbrücke, mit 96 Metern eine der höchsten Eisenbahnbrücken in Europa, abgeschlossen. „Die mit einem neuen zweigleisigen Verbundtragwerk ausgestattete Konstruktion macht die Brücke sicher für die Zukunft und ermöglicht Zuggeschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometer. Auch die Arbeiten am unter dem Tragwerk liegenden neuen Geh- und Radwegdeck sind beendet“, heißt es seitens der ÖBB.