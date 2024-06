Steirischer Biker in Salzburg tödlich verunglückt

In Ramingstein (Salzburg) geriet der 58-jährige Biker aus der Steiermark am Freitagvormittag in einer langgezogenen Linkskurve auf das rechte Straßenbankett und streifte einen Straßenpflock. Er stürzte und schlitterte in eine entgegenkommende siebenköpfige Motorradgruppe. Der vierte Lenker in der Gruppe, ein 63-jähriger Deutscher, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern.