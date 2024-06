OpenAI-Rivale Anthropic stellt neues KI-Modell vor

„Unser bislang intelligentestes Modell“

Anthropic bietet drei Claude-Versionen an: Haiku ist auf Geschwindigkeit optimiert, Opus auf Intelligenz, Sonnet liegt bei diesen Parametern in der Mitte. In der neuen Version 3.5 ist Sonnet dem Unternehmen nach aber schneller und leistungsstärker als das erst im März vorgestellte Top-Modell Claude 3 Opus.