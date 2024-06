Pfiffe und Kritik gegen Englands „zahme Löwen“

Liegt es am Trainer?

Doch woran liegt die schwache Vorstellung. „Sagt Ihnen der Trainer, dass Sie sich zurückfallen lassen sollen, wenn Sie ein Tor erzielen“, fragt das englische TV Kyle Walker. Der Kapitän: „Nein, ganz und gar nicht. Er will, dass wir Offensivfußball spielen. Manchmal muss man im Turnierfußball das Spiel managen. Es ist wie in der Champions League: Man taucht nicht einfach auf und holt drei Punkte. Wir wissen, dass wir es besser machen können, aber wir sind Gruppenerster. Die Spieler wissen alle, dass wir noch einen Gang zulegen können.“