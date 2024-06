EM: Deutsche feiern Ralf Rangnicks „Psycho-Trick“

Ralf Rangnick selbst hatte die Haken in einer Obi-Filiale gekauft und vor dem Beginn der EM-Quali als Symbol des Zusammenhalts an alle maßgeblichen ÖFB-Akteure verteilt. Die deutsche „Bild“ spricht von einem „Psycho-Trick“, feiert die Aktion. „Jetzt müssen die Karabiner ihre Symbolkraft entfalten – damit der Ösi-Traum vom Finale im Olympiastadion weitergehen kann“, so das Boulevardblatt.