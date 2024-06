Rangnick: „Jetzt kommt das vorentscheidende Spiel“

Der Rückblick: „Es ist wohl logisch, dass wir alle enttäuscht sind. Wir haben in knapp 100 Minuten kein Tor der Franzosen zugelassen, der einzige Gegentreffer war, wie alle gesehen haben, äußerst unglücklich. Wir selbst hatten zwei richtig gute Möglichkeiten, durch Baumgartner knapp vor dem 0:1 sicherlich die Größte des Spiels vor dem Tor. Mein Kollege Didier Deschamps und seine Spieler waren letztendlich froh, als es aus war, alleine das zeigt, was es für eine Energieleistung von uns war, wir haben alles auf dem Platz gelassen – auch wenn man fair bleiben muss, Frankreich hatte insgesamt die größere Anzahl an Torchancen.“