Reisebüros kämpfen sich aus der Krise

Die Preise seien auch heuer „sehr unterschiedlich, aber doch gestiegen“. Während sich die Urlaubsreisen, die Österreicher im In- und Ausland gemacht haben, 2023 noch bis zu 20 Prozent verteuert hätten, betrug die Steigerung heuer 4 bis 5 Prozent, schätzt Kadanka. „Das entspricht ungefähr der allgemeinen Inflation.“ Am meisten nach oben gegangen seien die Personalkosten, die Energiepreise und die Zinsen. Daher hätten sich auch die Reisen verteuert. Österreich sei im internationalen Ländervergleich „ein Spitzenreiter in der Inflation“ gewesen. „Das hat natürlich die Rahmenbedingen schwieriger gemacht.“