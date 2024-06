Startschuss beim LASK: Kommen noch Neuzugänge?

Das erste Pflichtspiel bestreitet der LASK Ende Juli im ÖFB-Cup bei Union Gurten, das erste Testspiel steigt am Freitag nächster Woche gegen Oedt. Der Bundesliga-Alltag beginnt am ersten August-Wochenende, Ende August spielen die Linzer um einen Platz in der Europa-League. Sollte man sich in der Play-off-Runde nicht durchsetzen, erfolgt der Umstieg in die Ligaphase der Conference League.