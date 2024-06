„Nur Kopfsache“: Seiwald will keine Ausreden hören

Nicolas Seiwald hat in der vergangenen Saison, seiner ersten in der deutschen Fußball-Bundesliga, viel an seiner Oberkörpermuskulatur gearbeitet. Die Physis des Mittelfeld-Rackerers von RB Leipzig wird am Freitag (18 Uhr) in Österreichs EM-Schlüsselspiel gegen Polen besonders gefordert sein. „Wir wissen, dass es intensiv wird und zweikampfintensiv“, erklärte der 23-Jährige am Mittwoch in Österreichs EM-Camp in Berlin.