Pentz furchtlos: „Gibt für alles ein erstes Mal“

Dennoch ist der von einer Muskelblessur genesene Goalgetter Polens herausragende Persönlichkeit. „Wir wissen, dass Lewandowski in den letzten 15 Jahren einer der besten Stürmer Europas war. Er hat brutale Qualität in der Box und kann so circa mit jedem Körperteil ein Tor schießen“, sagte Pentz. Große Sorgen mache er sich deshalb jedoch nicht. „Weil wir zuletzt wenig Tore bekommen haben.“ Vier waren es in fünf Länderspielen in diesem Jahr. Pentz blieb in seinen bisher sieben ÖFB-Einsätzen einmal ohne Gegentor – im März im Test in der Slowakei (2:0).