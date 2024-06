„Das ist unglaublich!“ Prohaska fassungslos

Die Frage: Was kann der Faktor „Lewandowski“ bewirken? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen echten Muskelfaserriss hatte. So schnell könnte er nicht wieder fit werden. Ich glaube eher an eine Muskelzerrung. Spielt er tatsächlich, wäre das für die Polen vor allem eine Kopfsache. Auch wenn er bei Barcelona nicht mehr so viele Tore schießt, gehört Lewandowski noch immer zu Europas Topstürmern.