Nach Zug-Irrsinn kann junger ÖFB-Fan wieder lachen

Am Ziel erst um 22 Uhr statt um 15.32 Uhr

Denn nach dem Start am Wiener Hauptbahnhof strandeten Papa und Sohn mit hunderten anderen Passagieren in Passau. Erst nach drei Stunden Wartezeit konnten sie mit einem Bus nach Regensburg weiterfahren. Später fiel in Würzburg ein Zug ersatzlos aus. In Köln standen sie noch einmal lange am Bahnhof, ehe der Lokführer wegen Menschen auf den Gleisen auch noch einen Umweg fahren musste. So erreichte das Duo erst um 22 Uhr den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ursprüngliche Ankunftszeit wäre 15.32 Uhr gewesen.