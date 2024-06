Stranzl: „Es ist auch eine Frage der Qualität“

Was besser werden muss: „Das kann man schwer verallgemeinern. Frankreich hat eine der besten Mannschaften der Welt, mit vielen Ausnahmekönnern. Aber der Fokus auf die eigenen Stärken ist wichtig, Kleinigkeiten sind am Ende entscheidend. Ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr für den Aufwand den wir betreiben, belohnen. Wir dürfen uns nicht aus dem Block locken lassen – denn dann müssen wir noch mehr Meter abspulen, Lücken schließen – auf Kosten der Kompaktheit. Auch Laimer und Sabitzer, die normalerweise unser Spiel lenken und das Heft in die Hand nehmen, waren nicht so präsent wie gewohnt.