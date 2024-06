Zu wenig! Didier Deschamps widerspricht Rangnick

Froh über Schlusspfiff

Kylian Mbappe und Co. hatten sich das gesamte Spiel über die Zähne vor Österreichs Strafraum ausgebissen, erst ein unglückliches Eigentor durch Wöber brachte die Favoriten in Führung. Auch in der zweiten Hälfte kam die „Equipe Tricolore“ ordentlich ins Schwitzen, entsprechend groß war die Freude über den Schlusspfiff. „Deschamps hat mir gesagt, dass er froh ist, dass das Spiel zu Ende ist“, verriet Rangnick. Für Rot-Weiß-Rot geht es am Freitag gegen Polen weiter. Kann die ÖFB-Elf gegen Robert Lewandowski und Co. ihrer Favoritenrolle gerecht werden und die ersten drei Punkte an Land ziehen? Mit sportkrone.at erfahren Sie es ab 18 Uhr im Liveticker.