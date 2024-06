Hochsolide war gegen Frankreich nicht gut genug

Die Franzosen waren von Beginn an hochkonzentriert, gewarnt durch die Erfolge der Österreicher in der Ära von Ralf Rangnick, wollten in der Defensive kompakt stehen und keine Umschaltmomente zulassen – das ist ihnen die meiste Zeit gelungen. Dennoch hatte Österreich durch Christoph Baumgartner die größte Chance in der ersten Hälfte – wäre es 1:0 gestanden, hätten wir das Momentum auf unsere Seite ziehen können. Die frühen gelben Karten für Maxi Wöber und Phillipp Mwene haben es nicht leichter gemacht. Hälfte zwei hätte ich mir mehr Tiefenläufe hinter die Abwehrkette von Frankreich gewünscht.