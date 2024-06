Acht starke Österreicher – Pentz stach Mbappé aus

Ein Eigentor von Maximilian Wöber besiegelte Österreichs 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich. Nicht alle ÖFB-Kicker kamen an die Leistungen der letzten Spiele heran. In Summe war es aber trotz Niederlage eine starke Darbietung. „Krone“-Redakteur Christian Reichel benotete das Team aus dem Stadion in Düsseldorf.