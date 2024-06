„Über die Umwelt wird immer nur viel geredet“

Gut gelaunt strömten am Montagvormittag eine Schulklasse nach der anderen in die Universität Salzburg. Als endlich alle rund 600 Jugendlichen in der großen Aula platziert waren, hieß es Warten. Denn ÖVP-Europaministerin Karoline Edtstadler war wegen der Regierungskrise verspätet. Die gebürtige Salzburgerin musste auch früher wieder gehen. Doch in der kurzen Zeit ihrer Anwesenheit bei der „EU-Jugenddiskussion“ ging es sofort um das derzeit brennendste Politikthema.