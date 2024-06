Grünes EU-Gesetz: Tag der Freude und des Zorns

Erst vor kurzem waren alle österreichischen Umweltanwältinnen und -anwälte zu Gast am Kaunertaler Gletscher. In der Abschlusserklärung wurde das EU-Gesetz zur Renaturierung ausdrücklich begrüßt: „Viele europarechtlich geschützte Lebensräume sind in keinem günstigen Erhaltungszustand. Auch in Tirol“, führt der stv. Umweltanwalt Walter Tschon dazu aus.