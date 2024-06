Stripfings Neuer spricht spanisch

Etwa die Trainerfrage, in der Austrias Sport-Vorstand Jürgen Werner und der violette Sportdirektor Manuel Ortlechner Stripfings Sportchef Alex Grünwald – vorsichtig formuliert – beraten. Und offenbar zum Schluss kamen, dass dem kleinen Bruder ein spanischer Trainer guttun würde. Der Vertrag mit Inaki Bea ist bereits unterschrieben, was aber noch niemand bestätigen will.

Erfolge halten sich in Grenzen

Der 45-Jährige war als Spieler von 2010 bis 2012 als Innenverteidiger bei Wacker Innsbruck durchaus zu gebrauchen, seine Erfolge als Coach halten sich jedoch in Grenzen. Vier Spiele als Teamchef der Dominikanischen Republik, 25 für den spanischen Viertligisten Numancia, letzten April wurde er in seiner Heimat bei Viertligist Aguilas nach nur fünf sieglosen Partien entlassen. Werner & Co. werden sich bei Beas Verpflichtung sicher etwas gedacht haben. Anfang der Woche wird man hören, was . . .