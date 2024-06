Hohe Auszeichnung für Tirols „Mister Tourismus“

Als Leiter der Tourismusabteilung im Landhaus hat der Jurist Gerhard Föger die wichtige Branche in den letzten 25 Jahren maßgeblich mitgestaltet. Im Sommer wird er sich in die Pension verabschieden. Das ist der Grund, warum er beim Tourismusforum am Mittwoch in Igls mit dem „Tirol Touristica“-Award ausgezeichnet wird.