Polen-Coach glaubt an Lewandowski-Einsatz

Polens Teamchef Michal Probierz glaubt fest an einen Einsatz seines verletzten Stürmerstars Robert Lewandowski bei dieser Fußball-EM – schon im zweiten Gruppenspiel am Freitag kommender Woche gegen Rot-Weiß-Rot. „Robert wird voraussichtlich zum Spiel gegen Österreich zur Mannschaft stoßen“, sagte Probierz am Freitag bei einer Pressekonferenz im polnischen EM-Quartier in Hannover.