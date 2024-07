Wenn die Oma als Au-Pair nach Australien geht

Claudi B. ist 67 Jahre alt und lebt in Salzburg. Die pensionierte Sozialpädagogin ist gerne aktiv: Sie engagiert sich sowohl in der Politik als auch in verschiedenen Ehrenämtern. Ihre Kinder sind längst erwachsen, auch die Enkelkinder sind bereits selbstständig. „Die kommen gut ohne mich aus und brauchen ihre ,Omimi‘ nicht mehr so häufig“, sagt die gebürtige Deutsche, die seit 40 Jahren die österreichische Staatsbürgerschaft hat. Als die reiselustige Claudi B. dann Australien als Ziel ins Auge fasste, stieß sie auf die Seite „Granny Aupair“: Statt jungen Frauen leben ältere Damen mit den Gastfamilien, um gegen Kost und Logis bei der Kinderbetreuung auszuhelfen.