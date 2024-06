Ai Weiwei:“Ich mag eigentlich keine Ausstellungen“

Sein Handy möchte Künstler Ai Weiwei am liebsten gar nicht weglegen. „Er ist in den sozialen Medien sehr umtriebig. Das ist seine Art, die Menschen zu erreichen. Und es funktioniert. Jedes Mal, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, hört sein Handy gar nicht mehr auf zu klingeln, weil ihm so viele Leute zurückschreiben“, sagt James Snyder, Direktor des Jüdischen Museums in New York. Die beiden Männer verbindet eine langjährige Freundschaft. „James ist mein Bruder“, scherzt der in Peking geborene Ai Weiwei. Und doch meint er es ernst.