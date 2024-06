Ausnahmekünstler Ai Weiwei adelte Gmundner Keramik

Der Name der Gmundner Keramik steht nicht nur für österreichische Qualität, sondern ist seit 2018 auch unweigerlich mit dem Namen von Top-Unternehmer Markus Friesacher verbunden. So gelang ihm nun neuerlich ein Coup, als er am Dienstag einen echten Kunst-Superstar in seiner Manufaktur begrüßen durfte: Es war kein geringerer als Ausnahmekünstler Ai Weiwei, der heute im Marmorschlössl in Bad Ischl, im Beisein von Oberösterreichs Landesvater Thomas Stelzer, mit Kunsthistoriker Alfred Weidinger die Ausstellung „Ai Weiwei – Transcending Borders“ eröffnet.