Trainerkarussell dreht sich: Aber wer ist nun wo?

Traditionell dreht sich das Trainerkarussell vor Beginn der neuen Saison nochmal so richtig. Doch in diesem Jahr scheint es besonders an Fahrt aufgenommen zu haben. Von der zähen Suche in München, über den Nachfolger von Jürgen Klopp in Liverpool, bis hin zu Spekulationen rund um Pep Guardiola bei Manchester City. „Sportkrone.at“ gibt einen Überblick, wie sich die wilde Fahrt bisher gestaltet hat.