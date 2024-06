Rangnick: Nach der EM mehr als nur Teamchef?

Keine Geldfrage

Die Geldfrage sei in der Causa Vertragsverlängerung nicht die entscheidende. Übrigens auch nicht in jüngerer Vergangenheit, als Rangnick offenbar knapp vor einem Absprung zum FC Bayern stand. „Wir haben mit ihm nie im Detail über Geld gesprochen“, so Mitterdorfer. Vielmehr sei Rangnicks Entscheidung fürs österreichische Nationalteam eine „Herzensentscheidung“ gewesen.