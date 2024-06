Perfekt: Austria Wien hat neuen Trainer gefunden!

Enge Zusammenarbeit mit Wegleitner

Helm besitzt die UEFA-Pro-Lizenz, war seit Februar Trainer der Young Violets, davor hatte er gemeinsam mit Emanuel Pogatetz den SKN St. Pölten betreut. Er weiß also, wie ein Duo funktioniert. Keine uninteressante Variante, zumal Wegleitner bereits bewies, dass er mit der Mannschaft „kann“. „Austria Wien besetzt den Posten des Cheftrainers mit der Wunschlösung. Stephan Helm wird die Veilchen in enger Zusammenarbeit mit Co-Trainer Christian Wegleitner in die neue Saison führen“, schreibt der Bundesligist in den sozialen Medien.